14 quilos de maconha foram apreendidos em embarcação vinda de Tefé

Manacapuru - Policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Manacapuru, sob a coordenação do delegado Rodrigo Torres, titular da unidade policial, apreenderam na tarde de quinta-feira (9), por volta das 16h, 14 quilos de maconha do tipo skunk. A embarcação foi abordada no porto do município (distante 68 quilômetros em linha reta da capital).

Segundo o delegado, após o barco chegar ao porto daquela cidade, a equipe policial iniciou revista no porão da embarcação. Ao revistarem as malas, os policiais encontraram 13 pacotes dos entorpecentes em uma delas. O comandante não soube informar a quem pertencia a mala encontrada com o material ilícito. O barco vinha de Tefé (município distante 253 quilômetros em linha reta da capital) e tinha como destino Manaus.

“Temos realizado com frequência inspeções no barcos que chegam ao porto da cidade. Neste caso o dono da mala não foi identificado, mas as investigações serão aprofundadas, com o intuito de localizar o responsável pelo material ilícito.”, informou Torres.

De acordo com a autoridade policial, a substância ilícita será incinerada após a autorização judicial.

*Com informações da assessoria