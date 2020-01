Mãe e filha desaparecem após saírem de casa

Algumas pessoas viram Daniela Lira, de 45 anos, e de sua filha Rafaelly, de 11 anos, andando pela rua, ontem, e desde então, elas não foram mais vistas | Foto: Divulgação

Manaus - A família da autônoma Daniela Lira, de 45 anos, e de sua filha Rafaelly, de 11 anos, buscam informações sobre o paradeiro de ambas. Segundo relatos de vizinhos, mãe e filha saíram de casa no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus, por volta das 6h de sexta-feira (10) e não foram vistas desde então.

“Não sabemos para onde elas foram. Algumas pessoas viram elas andando pela rua e desde então não tivemos mais notícias”, conta a outra filha de Daniela, Rafaela Lira. A jovem já registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Segundo Rafaela, a mãe andava inquieta, com a sensação de que havia um veículo lhe seguindo. Daniela também está em processo de separação do atual marido, com quem divide o terreno. Informações passadas pelos parentes da desaparecida dão conta de que a relação entre ambos era tensa. Daniela chegou a prestar denúncias contra o companheiro e tem uma medida protetiva contra o mesmo, mas permitiu que ele voltasse para casa para ficar perto dos filhos.

Qualquer informação sobre a localização de Daniela ou Rafaelly pode ser comunicada aos telefones (92) 98825-0570 ou 99141-9612.