Sobrevivente de ataque no Educandos morre no hospital

O jovem havia sobrevivido a um ataque a tiros ocorrido na manhã de ontem (11), no bairro Educandos | Foto: divulgação

Manaus - Thiago Bruno Maia Brito, de 20 anos, morreu na noite deste sábado (11), por volta das 23h45, no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, após ser atingido com três tiros, sendo um na virilha, um na lombar e um nas nádegas.

O jovem havia sobrevivido a um ataque a tiros ocorrido na manhã de ontem (11), por volta das 11h, em um bar na avenida Presidente Kennedy, bairro Educandos, Zona Sul. Na ocasião, Anderson Costa da Silva, de 28 anos, e Mário Antônio Leite Nunes, de 19 anos morreram no local e um outro homem também foi atingido por criminosos que chegaram em um carro preto e atiraram contra as vítimas.

Segundo o delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), as informações recolhidas no local de crime apontaram que a motivação do ataque foi um acerto de contas do tráfico de drogas.



O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.