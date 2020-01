Três baleados são atendidos no HPS 28 de agosto

Ao todo foram registradas 4 ocorrências, sendo três baleados e um esfaqueado | Foto: Divulgação

Manaus- A movimentação no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na avenida Mário Monteiro Ypiranga, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus foi intensa na madrugada de sábado (11) para domingo (12). Ao todo foram registradas 4 ocorrências, sendo três baleados e um esfaqueado.

O primeiro caso aconteceu por volta das 18h50, quando Lucas Gabriel Costa Albuquerque, de 25 anos, deu entrada com um tiro nas costas. O fato aconteceu, na rua Magalhães Barata, bairro Betânia, Zona Sul de Manaus.

Logo em seguida, o agente de trânsito Miquemes Santos Barbosa, de 32 anos, deu entrada com um tiro no braço esquerdo. Não há informações sobre o local e motivação do crime.

Durante a madrugada de domingo (12), Welison Monteiro de Oliveira deu entrada com dois tiros. O homem veio do município de Iranduba (distante 27 quilômetros em linha reta de Manaus) e o fato aconteceu na rua Euler Ribeiro, no bairro Planalto Alto.

Já por volta das 3h, um homem identificado apenas como Francisco Santana deu entrada com uma facada no pescoço. O crime aconteceu na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.