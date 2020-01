PM prende dois homens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma

Manaus - Na noite deste sábado (11), policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam dois homens suspeitos de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas no bairro Alvorada, Zona Oeste da capital. Com eles, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, numeração suprimida, com quatro munições cal 38 intactas, 15 trouxinhas de cocaína e 27 trouxinhas oxi.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais receberam uma denúncia informando que havia indivíduos comercializando entorpecentes e portando arma de fogo em frente a uma casa na avenida Professora Angelina Antunes. A equipe foi até o local e, ao avistar a viatura, os suspeitos fugiram em direção a uma casa abandonada. Após abordagem e revista pessoal, os policiais encontraram todo o material que foi apreendido.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.