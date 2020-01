Corpo é encontrado debaixo de ponte no Boulevard

Manaus — O corpo de um homem com nome e idade ainda sem identificação foi encontrado por populares na tarde deste domingo (12), debaixo da ponte que liga a avenida Presidente Dutra com a avenida Álvaro Maia, no bairro Presidente Vargas, zona Centro-Sul de Manaus. A informação dos policiais até o momento é que o homem, que aparenta ter cerca de 30 anos, foi morto com pelo menos dois tiros e deixado na região com mata alta.

Segundo vizinhos do local, a área é visitada por usuários de drogas. Para os policiais em diligência, a possibilidade de morte por envolvimento com tráfico de entorpecentes não foi descartada, embora ainda seja necessária investigação para concluir o motivo do crime.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e o Instituto Médico Legal (IML) já estiveram presentes no local e fizeram a remoção do corpo ainda não identificado. Também participou da ação a 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).