Homem é preso com metralhadora caseira

Uma metralhadora de fabricação caseira foi apreendida durante a operação | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus - Um infrator portando uma metralhadora caseira e uma porção média de entorpecentes foi preso, por volta das 11h, deste domingo (12), na Rua Acaiaca, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. A ação foi coordenada por policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Ao visualizarem a viatura, o indivíduo tentou empreender fuga.

Os policiais realizaram, então, um cerco, obtendo êxito na captura

Após pesquisa no sistema do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), foi constatado que o acusado já havia sido condenado por tráfico de drogas e cumpre pena regime semiaberto. O infrator, inclusive, encontra-se com tornozeleira eletrônica.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao infrator, que foi conduzido ao 6º DIP para as providências cabíveis.

