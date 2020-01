Homem faz refeição e em seguida assalta restaurante

O homem foi preso e encaminhado para o 14º Departamento Integrado de Polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Na tarde deste domingo (12), um homem de 22 anos, com nome não divulgado pela polícia, assaltou um restaurante localizado no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus. O indivíduo realizou uma refeição, no local e em seguida anunciou o assalto munido de uma faca de açougue, que conseguiu no próprio restaurante.

Segundo informações da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após anunciar o assalto, o homem entrou em luta corporal com pessoas presentes no restaurante. Após ver que não conseguiria realizar o crime, o indivíduo correu para uma área de invasão nas proximidades, onde foi capturado por populares e levado à 4ª Cicom, localizada na rua dos Açaizeiros, s/nº, Grande Vitória.

“Recebemos o elemento e fizemos seu encaminhamento para o 14º Departamento Integrado de Polícia [localizado na avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus]para as operações de praxe”, informou o plantonista da 4º Cicom.