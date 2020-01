"Tínhamos planos para 2020", diz amigo de dançarino morto a tiros

Dançarino foi morto na madrugada de sábado (11) | Foto: Divulgação

Manaus - Colegas artistas, ex-alunos e familiares lamentam a perda do dançarino e personal trainer Flávio Soares, 54, morto na madrugada deste sábado (11). O crime aconteceu em um posto de gasolina na rua Belo Horizonte, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. Flávio foi cercado por um carro de placa e modelo não identificados, e em seguida assassinado com um tiro na nuca.

O corpo será enterrado no cemitério São João Batista, nesta segunda-feira (13), às 10h.

“Comecei a fazer teatro na década de 80 e foi quando conheci o Flávio. Ele tinha habilidades de bailarino e nossa amizade surgiu nesse período. Fizemos muitos trabalhos juntos”, comenta o ator e produtor cultural Kid Mahall.

Kid mahall, ator, produtor cultural e jornalista | Foto: Divulgação

O artista lembra o último trabalho realizado em conjunto com o dançarino e comenta os planos para 2020, agora interrompidos. “Nos reencontramos em 2019 por ocasião das festas juninas. Fui convidado para fazer a direção cênica da quadrilha Brotinho de Petrópolis e o Flávio era o coreógrafo. Depois do sucesso do trabalho, agora dia 5 de janeiro fomos convidados para um almoço, onde planejávamos repetir a parceria em 2020”, diz Kid Mahall.

Segundo familiares de Flávio, ele não tinha passagem pela polícia, nem envolvimento com o crime, ou ameças de morte. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

“ Ainda não acredito, meu tio [Flávio], que fizeram isso com o senhor. Mas uma coisa eu sei, a justiça de Deus não falha”, escreveu Dennys Martins, sobrinho de Flávio, em uma rede social. A postagem foi acompanhada pela hashtag #Justiça.

Em nota de pesar divulgada neste sábado (11), o Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região manifestou suas condolências pela morte do dançarino e personal trainer. “Os nossos sinceros sentimentos às famílias e amigos”, constou no texto. No mesmo dia, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC) também divulgou nota de falecimento.