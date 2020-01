500 policiais saem às ruas de Manaus para reforçar a segurança

Manaus- Por determinação do governador Wilson Lima , os órgãos do sistema de segurança pública do Amazonas deflagram na manhã desta segunda-feira (13) operação integrada em toda a capital com aumento de ações de repressão ao crime. A ação deve se estender por toda a semana, com barreiras de fiscalização, incursões em regiões vermelhas para apurar denúncias de tráfico de drogas.



A operação é coordenada pelo secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates, e envolve Polícia Militar, Polícia Civil e Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Cada órgão ocupará uma região da cidade com ações específicas e finalidades específicas.



Nesse primeiro dia, além do efetivo ordinário já previsto, a capital contará com reforço policial nas ruas de cerca de 500 policiais civis e militares.

*Com informações da assessoria