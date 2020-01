Trio assalta ônibus e na hora de fugir dá de cara com a PM, em Manaus

Manaus - Uma dupla de assaltantes, que ainda não teve a identidade revelada pela polícia, foi presa na manhã desta segunda-feira (13), por volta das 10h, após roubarem um ônibus coletivo da linha 560 na avenida Torquato Tapajós, bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus.

Segundo o motorista do veículo, que preferiu não se identificar, três homens subiram no Terminal de Integração 1 (T1), na avenida Constantino Nery, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul de Manaus e, portando facas e armas caseiras, anunciaram o assalto por volta das 9h30 nas proximidades do Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na Zona Norte.

A vítima contou que, sob ameaças, os criminosos subtraíram vários pertences pessoais dos passageiros, aparelhos celulares e a renda do coletivo. Logo em seguida, o trio desceu do ônibus, ao lado de um posto de gasolina, nas proximidades do local onde polícia estava realizando uma ação policial.

Dos três criminosos, dois foram capturados pela 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e, devido a terem sofrido escoriações durante a tentativa de fuga, precisaram ser socorridos em uma unidade de Serviço de Pronto Atendimento (SPA). Com os suspeitos, foi recuperada uma mochila contendo os pertences das vítimas.

A dupla foi apresentada no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), também na Zona Norte, onde serão adotados os procedimentos cabíveis.