Dupla suspeita de arrastão provoca acidente e um jovem acaba preso

Manaus - Daniel Barbosa de Matos, 21 anos, foi preso, na noite de domingo (12), suspeito de cometer arrastões junto com um comparsa no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O homem foi preso após colidir o carro modelo picape, em que estava, contra um motociclista na rua São Benedito, invasão Carlinhos da Carbrás, no Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, após a colisão, um dos suspeitos conseguiu fugir e Daniel foi preso pela equipe da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), com uma escopeta calibre 16, seis aparelhos celulares roubados, além de bolsas, carteiras e pertences pessoais das vítimas. O motociclista foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar.

Após a prisão, Daniel foi conduzido ao 6° Distrito Integrado de Polícia, também na Zona Norte, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.