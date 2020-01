Homem sai para receber indenização e desaparece em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Alexandre Silva dos Santos, de 19 anos, está desaparecido desde o dia 5 de janeiro em Manaus. De acordo com a mãe dele, Lea Santos, no dia em que desapareceu, por volta das 8h, Alexandre saiu da casa onde eles moram, situada na rua Cisne Negro, na segunda etapa do conjunto Hiléia, bairro Redenção, zona centro-oeste da capital.



Na ocasião, o rapaz informou à mãe que iria receber uma quantia em dinheiro, relacionada a verbas trabalhistas, em um shopping localizado na avenida Rodrigo Otávio, bairro Distrito Industrial, na zona sul de Manaus. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Ainda segundo a mãe, Alexandre possui uma tatuagem no ombro, onde está desenhada uma pequena cruz.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número (92) 3214-2268.

Para falar com os parentes do desaparecido, ligar para os números (92)99130-6014 ou (92) 99434-0784.

A imagem do desaparecido foi encaminhada ao Portal EM TEMPO por meio da Policia Civil do Amazonas.