Vídeo registra agressão contra suspeito de assaltar motorista de App

Manaus – Um vídeo, que circulou pelas redes sociais nesta segunda-feira (13), registrou o momento em que um homem - suspeito de cometer um assalto contra um motorista de aplicativo - era espancado por homens na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O vídeo teria sido gravado na noite de domingo (12).

Nas imagens, é possível ver pelo menos cinco homens praticando a agressão e um homem gritando as palavras: “Eu perdi foi”, antes de desferir socos, pontapés e golpes com o capacete no suspeito. No fundo, é possível observar que tem um outro homem contido por um policial militar e deitado no chão.

Uma viatura da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estava no local e foi um policial militar que apartou a briga. Não há informações sobre a situação e o que aconteceu com os suspeitos. A ocorrência não está registrada no relatório da Polícia Militar.

O Em Tempo esteve no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), que é a central de flagrantes da Zona Norte de Manaus, e o delegado Jander Mafra, titular da unidade policial, informou não ter tomado conhecimento sobre a ocorrência e que para a consulta seria necessário o nome de um dos suspeitos.

A reportagem também tentou entrar em contato com a 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e o tenente Carvalho disse que as informações da ocorrência não foram repassadas pela equipe do plantão interior.

Veja o vídeo: