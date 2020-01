Jovem sai de casa para fumar maconha com amigos e é baleado, em Manaus

Manaus - Augusto Fragoso Rodrigues Filho, de 22 anos, foi atingido com um tiro no peito e sobreviveu à tentativa de homicídio. O fato ocorreu na tarde desta segunda-feira (11), por volta de 16h, na Rua Projetada, comunidade Santa Marta, bairro Colônia Terra Nova, zona Norte da capital.

Conforme informações do registro de ocorrência da polícia, o rapaz estava em uma esquina consumindo maconha com amigos. Nesse momento, o atirador chegou e surpreendeu o grupo. O suspeito não estava sozinho. Ele e os comparsas chegaram em um carro de modelo e placa não identificados. Ao reconhecerem a vítima, o homem atirou contra Augusto e depois fugiu no mesmo veículo.

Após o fato criminoso, moradores da localidade acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os profissionais efetuaram os primeiros socorros ainda no local e depois levaram o rapaz até o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, situado no bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

Na unidade hospitalar, o jovem estava consciente e foi atendido pelos profissionais da emergência. A perfuração da bala atingiu vários órgãos e, por pouco, não atingiu o coração. Até o fechamento desta matéria, o estado clínico do jovem era grave e ele seguia no centro cirúrgico.

Segundo um policial militar, que não quis ser identificado, quando menor, Augusto teve passagem pela polícia por tentativa de homicídio.

Outro caso

No hospital, pouco tempo depois, por volta de 17h, um homem de 43 anos deu entrada com perfurações de faca. Ele também sofreu uma tentativa de homicídio e sobreviveu. O fato ocorreu no bairro Nova Cidade, zona Norte.