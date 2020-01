Tio é preso por estuprar sobrinho de 11 anos em Manacapuru

O caso foi registrado na delegacia de Manacapuru | Foto: Divulgação





Em cumprimento de mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável, um homem de 39 anos foi preso por abusar sexualmente do próprio sobrinho, uma criança de 11 anos. O crime ocorreu em novembro de 2018, naquele município, distante 68 quilômetros em linha reta da capital.

Conforme a delegada Roberta Merly, titular da unidade policial, na época do crime a tia e a irmã da vítima observaram que a criança vinha apresentando um comportamento estranho e, em uma das vezes, a tia viu o menino limpando as partes íntimas na cozinha da casa onde moram.

Segundo Merly, a mulher chamou o menino para conversar e ele relatou que vinha sendo abusado sexualmente pelo próprio tio.

“Diante da denúncia, requisitei o laudo de coito anal, que confirmou o estupro. Em seguida, representei pelo pedido de prisão preventiva em nome do infrator. A ordem judicial foi expedida no dia 4 de novembro de 2019, pela juíza Scarlet Braga Barbosa Viana, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Manacapuru”, explicou a titular da DEP.

Prisão

De acordo com a delegada, os policiais obtiveram a localização do homem e, durante diligências realizadas na tarde do último sábado, efetuaram a prisão dele em uma residência no bairro Terra Preta, em Manacapuru.

Procedimentos

Encaminhado ao prédio da unidade policial, o indivíduo foi indiciado por estupro de vulnerável. Ao término dos procedimentos cabíveis, o homem será mantido na carceragem da delegacia, que funciona como unidade prisional naquele município.

*Com informações da assessoria