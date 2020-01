‘Eles iam enterrar corpos’, diz motorista de app assaltado em Manaus

O caso foi registrado no 6ºDIP | Foto: Kennedson Paz

Manaus - Um motorista de aplicativo, que não teve a idade revelada, foi vítima de assalto na noite de segunda-feira (13), no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. Durante o roubo, ele ouviu os criminosos falando ao telefone que iriam enterrar dois corpos na Zona Leste de Manaus.

Armados, os criminosos abordaram a vítima e pediram para que ela dirigisse em direção ao ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. No caminho, o motorista ouviu a ligação telefônica dos criminosos.

A vítima relatou à polícia que possivelmente eles estariam sendo seguidos por outro carro, onde estavam os comparsas com os corpos. Logo em seguida, a vítima foi abandonada no ramal do Brasileirinho e os criminosos seguiram com o veículo que foi abandonado na mesma localidade horas depois.

O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Entretanto, ninguém foi preso.