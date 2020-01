Vendedor de churrasco é morto e corpo é achado em igarapé no Educandos

Manaus - Na manhã desta terça-feira (14), o corpo do vendedor de churrasco Silvio José Gonçalves da Silva, de 38 anos, foi encontrado, por volta das 9h, boiando no igarapé do bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

Segundo a equipe da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram os próprios moradores da área do igarapé que encontraram o corpo de Silvio.

Familiares estiveram no local e, por meio de imagens, reconheceram o homem. Segundo eles, Silvio estava desaparecido desde o último domingo (12). Testemunhas relataram à família que teriam visto a vítima sendo agredida fisicamente e caindo no igarapé. A perícia encontrou três golpes na cabeça da vítima, causados por um objeto ainda não identificado.

A ex-esposa dele, identificada apenas como “Leide”, contou que ele tinha alguns desafetos em razão de discussões. A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios (DEHS) esteve no local para recolher as informações preliminares sobre o caso e iniciar as investigações.