Vídeo: detento furta notebook após pedir emprego em casa no Petrópolis

Após ser preso, Jerry foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação

Manaus – Na manhã desta terça-feira (14), por volta das 9h30, câmeras de segurança flagraram o momento em que o detento do regime semiaberto Jerry da Silva Valente, de 25 anos, furtou um notebook após pedir emprego em uma casa. O imóvel, que passa por obras, está situado na rua Nova Olinda, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. No vídeo, é possível observar o momento em que o homem aborda um dos ajudantes de pedreiro e pergunta se no local havia algum serviço para ele.

O dono da casa, um homem de 40 anos, contou ao Em Tempo que, quando o ajudante de pedreiro entrou, para perguntar dos outros trabalhadores se estavam precisando de ajuda, Jerry entrou junto. Na ocasião, ele foi até um escritório, que fica na frente da casa, e furtou o notebook. Logo em seguida, as câmeras registraram ele deixando o imóvel e escondendo o aparelho embaixo da camisa.

Ao perceber o furto, a vítima e o filho iniciaram buscas nas proximidades para tentar localizar o suspeito. Por volta das 10h, Jerry foi localizado na frente de uma assistência técnica, localizada na rua Aristídes da Rocha, naquele mesmo bairro.

Durante buscas nas proximidades, a vítima encontrou o suspeito na frente de uma assistência técnica | Foto: Divulgação

“Eu desci do carro e entrei na assistência fingindo interesse em comprar películas de celulares só para checar se meu notebook estava lá. Quando confirmei a informação, sai da assistência e vi uma viatura do Grupo Marte [Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos]. Acionei os policiais militares, que conseguiram prendê-lo e recuperei meu notebook”, informou a vítima.

Após a prisão, em flagrante, Jerry foi conduzido ao prédio do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14 de Janeiro, também na Zona Sul, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. No local, foi constatado que ele era monitorado por tornozeleira eletrônica.

Jerry responde a cinco processos no Tribunal de Justiça do Amazonas, pelos crimes de furto, receptação e roubo.

Veja o vídeo: