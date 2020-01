Polícia fecha o cerco na Zona Norte e cumpre quase 200 mandados

Manaus - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) deflagrou[ na manhã desta quarta-feira (15) a Operação "Domínio da Lei" para cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão em bairros da Zona Norte de Manaus. Mais de 500 policiais militares e civis estão nas ruas, desde as primeiras horas da manhã, para o cumprimento de mandados relacionados ao crime de tráfico de drogas.

São 38 alvos em diversos bairros da capital com mandados de prisão a serem cumpridos, e mais de 160 mandados de busca e apreensão na invasão Monte Horebe, localizada na Zona Norte da cidade. As investigações vêm acontecendo há cerca de três meses.

As investigações vêm acontecendo há cerca de três meseS | Foto: Divulgação/ SSP-AM

A operação é coordenada pelo secretário de segurança, coronel Louismar Bonates, com o Delegado-Geral da Polícia Civil, Lázaro Ramos, e o Comandante-Geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, que estavam desde a madrugada concentrados com as equipes policiais no Comando-Geral da PM, no bairro Petrópolis, zona sul.

A operação "Domínio da Lei" também envolve servidores do DPTC e DIOA | Foto: Divulgação/ SSP-AM

Além da Polícia Militar e Polícia Civil, a ação envolve o Corpo de Bombeiros, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), que fará barreiras de fiscalização fechando regiões consideradas estratégias e impedindo a saída de suspeitos.

Mais de 500 policiais militares e civis estão nas ruas | Foto: Divulgação/ SSP-AM

A operação "Domínio da Lei" também envolve servidores do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA).

*Com informações da assessoria