Adolescente de 14 anos é morto com tiro na nuca no Jorge Teixeira

Manaus - Na madrugada desta quarta-feira (15), por volta de meia-noite, o adolescente Filipe Silva Lobato, de 15 anos de idade, conhecido como "Binho", foi morto com um tiro na nuca . O crime aconteceu na rua Presidente Itamar Franco, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Felipe era usuário de drogas e teria sido morto em uma área de mata nas proximidades do bairro. Foram os próprios moradores da área que arrastaram o corpo dele para a rua.

No local do crime, as testemunhas relataram que na área, onde o adolescente morreu, funciona um parqueamento usado por policiais militares e que os autores do crime seriam as autoridades.

"Atiraram nele nessa área. A mãe dele foi até ao local e quando perguntou dos policiais eles ficaram rindo e limpando às botas, que estavam cheias de lama. Os meninos iam para esse terreno para comer frutas. Foi a polícia que matou, todo o bairro está revoltado. Na hora que trouxeram o corpo para cá eles tiraram o número da viatura", disse uma moradora da área e amiga da família do adolescente.

O caso será investigado pela DEHS. Devido as denúncias dos moradores, a reportagem solicitou uma nota da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) e aguarda um posicionamento da corporação.