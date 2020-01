Irmãos são torturados por traficantes e um acaba morrendo, em Manaus

Somente um dos irmãos era envolvido no mundo do crime | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Ruan de Araújo Pena, de 28 anos, morreu na noite de quarta-feira (15), por volta 22h, após ser agredido e esfaqueado por traficantes. O fato aconteceu na comunidade do céu, localizada no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia, traficantes rivais resolveram dar um susto em Ruan e no irmão. Entretanto, segundo a equipe policial, somente Ruan era envolvido com o mundo do crime. A “lição” era devido a um acerto de contas referente ao tráfico de drogas.

A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) informou que criminosos entraram na casa, por volta das 17h, e torturaram os irmãos. Por volta das 20h, o irmão de Ruan teria conseguido fugir e acionar a polícia.

Logo em seguida, a polícia informou que os criminosos teriam abandonado o corpo de Ruan em um igarapé, que foi encontrado por moradores com duas perfurações por arma branca no abdômen.

O irmão de Ruan foi socorrido e conduzido a uma unidade hospitalar e após receber alta compareceu ao prédio da DEHS para prestar depoimento.