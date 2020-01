Homem é morto a facadas durante briga entre grupos rivais no Centro

Manaus - Talias da Silva Souza, de 47 anos, foi morto na manhã desta quarta-feira (15) com três facadas, por volta de 5h da manhã, na rua Tabelião Lessa, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

Testemunhas relataram à equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) que presenciaram uma briga entre grupos rivais, e que Talias fazia parte de um dos bandos.

"Ao que parece, eles já vinham brigando em outras ruas e quando chegaram na rua Tabelião Bessa concluíram. Ele foi atingido com três facadas, sendo uma duas nas costas e uma no peito. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local", explicou um policial civil.

Um feirante, que trabalha no local onde aconteceu o crime, relatou ao Portal EM TEMPO que na área existem muitos moradores de rua e usuário de drogas.

"Durante o dia temos bastante policiamento e essa região é tranquila. Entretanto, durante a noite os bandidos correm soltos pelas ruas", relatou. O crime segue sendo investigado pela DEHS.