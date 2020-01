Corpo de homem é encontrado boiando em igarapé na Cachoeirinha

Manaus - Casemiro Barbosa Serrão, de 48 anos, foi encontrado morto por volta de 9h, desta quarta-feira (15), em um igarapé na avenida Marquês da Silveira, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. A primeira suspeita da polícia é que o caso seja morte natural.

Segundo o delegado Fábio Silva, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), testemunhas informaram terem visto Casemiro cambaleando nas proximidades do igarapé e logo em seguida ele caiu. O delegado disse, ainda, que homem já estaria doente há algum tempo e teria procurado atendimento médico na noite de terça-feira (14).

Vanda Sales, é ex-companheira da vítima, contou que Casemiro sempre saia cedo para caminhar nas proximidades do igarapé. “Ele sempre ia para essa área pois gostava do ar livre. Acredito que ele caiu mesmo após ter passado mal. Ele já estava doente”, disse.

O exame de necropsia do Instituto Médico Legal (IML) deverá confirmar a causa da morte. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionado para auxiliar na remoção do corpo.