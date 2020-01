Quadrilha especializada em roubos de residências é presa em Manaus

Manaus - Cinco integrantes de uma quadrilha de roubos a residências foram presos na noite desta terça-feira (14), em Manaus, durante operação integrada coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Dezenas de objetos, entre televisores, relógios e celulares, subtraídos das vítimas foram recuperados. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd).

Policiais militares da Força Tática efetuaram as prisões no bairro Novo Israel, na zona norte da capital amazonense, no início da noite. O grupo criminoso foi pego com parte dos objetos roubados em um carro alugado, modelo Mobi, placa QOW 4613, originária de Belo Horizonte, Minas Gerais. Foram localizados 11 televisores, 22 relógios, seis laptops, um aparelho de som, a quantia de R$ 2,3 mil e outros objetos roubados.

Segundo o Tenente Igor Jatahy, da Força Tática, após receberem a denúncia do roubo a uma residência, as equipes iniciaram as buscas e localizaram três integrantes da quadrilha no veículo, com os objetos roubados dentro. "Conseguimos nos deparar com o veículo Mobi, conforme a denúncia, e já localizamos os objetos roubados. Três estavam no carro, e depois eles nos levaram a outras residências onde outros indivíduos envolvidos no esquema estavam com mais objetos escondidos", disse.

Algumas vítimas já foram a Derfd e fizeram o reconhecimento dos criminosos, segundo o delegado titular da Especializada, Aldeney Goes. Os próximos dias serão de aprofundamento do inquérito e descoberta de novos crimes praticados pelo bando.

"As vítimas já reconheceram os autores. Eles foram flagranteados e serão encaminhados para audiência de custódia. Esse é um caso de roubo qualificado. Os próximos dez dias serão de aprofundamento do inquérito para descobrir novos casos em que eles atuaram e, com isso, dar mais robustez ao inquérito que será encaminhado ao poder judiciário", disse Aldeney Góes.

Os presos são Breno de Aguiar Ferreira, 28, Josias Alencar Silva, 25, Chyury Lima da Silva, 22, Thalison Gonçalves Damasceno, 22, e Ítalo Rainiery de Souza Silva, 18. Eles foram flagranteados e vão responder pelo crime de roubo qualificado. Nesta quarta-feira, serão encaminhados para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis.

