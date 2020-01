Mulher é presa por roubo e corrupção de menor em Manaus

O caso foi registrado no 14º DIP | Foto: Divulgação





Manaus – Após denúncia anônima, a equipe do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), conseguiu localizar e prender, na manhã de quarta-feira (15), a foragida da justiça Lanessa dos Santos Monteiro, de 26 anos. Conforme a polícia, a suspeita e um menor roubaram a bolsa uma vítima, mas em seguida foi presa. No mesmo ano, a criminosa foi condenada por roubo e corrupção de menor.

De acordo com o delegado titular do 14º DIP, Christiano Castilho, a ação da polícia ocorreu após denúncias anônimas.

“O mandado foi expedido no dia 26 de setembro de 2018, pelo desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, expedido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Após recebermos denúncias anônimas, saímos em diligências em busca de Lanessa, tivemos êxito e efetuamos a prisão dela, declarou Castilho.

Ainda conforme a autoridade, a Lanessa foi presa na rua Venezuela, Comunidade Nova Conquista, bairro Tancredo Neves, zona leste da capital, após ela e um menor terem assaltado uma vítima [mulher] e roubado a bolsa dela, contendo os pertences pessoais e um celular.

Momentos depois da ação criminosa, a vítima avistou uma viatura da Polícia Militar (PM) e informou o ocorrido. Os militares conseguiram rastrear o celular roubado e com isso localizaram a suspeita, que foi autuada em flagrante por roubo.

Ao termino dos procedimentos legais na delegacia, Lanessa foi conduzida para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, situado na zona Sul da capital. Ela foi condenada por roubo e corrupção de menor.