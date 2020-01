Família procura homem que foi sequestrado durante assalto em Manaus

A reportagem não conseguiu contato com a família de Reginaldo. | Foto: Divulgação

Manaus - A família de Reginaldo Henrique de Souza, de 28 anos, procura por ele desde que desapareceu na noite do último dia 28 de dezembro. Conforme o Boletim de Ocorrência (B.O) registrado na Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), Reginaldo foi sequestrado durante um assalto, na rua Banho de Cheiro, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

A companheira do desaparecido contou em depoimento que o crime aconteceu por volta das 19h. Reginaldo estava junto com ela na motocicleta, quando dois homens os abordaram. Os suspeitos subtraíram a bolsa da mulher, com os documentos pessoais dela e o documento do veículo.



Ainda segundo a mulher, o esposo dela e a motocicleta foram levados pela dupla criminosa. A mulher foi abandonada apenas com a roupa do crime. Os assaltantes fugiram e até hoje ninguém da família obteve informações sobre o paradeiro de Reginaldo.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso pode entrar em contato com os servidores da Deops pelo número (92) 3214-2268. Os parentes do desaparecido também estão disponíveis por meio do número: (92) 99499-7750.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona Centro-Oeste da cidade.