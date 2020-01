Chefe de 'boca de fumo' da FDN é preso e adolescente apreendido no AM

Pichações marcavam território da facção | Foto: Divulgação

Maués (AM) - Um homem, identificado como Ednaldo Fernandes, de 24 anos, apontado como chefe de uma "boca de fumo" da facção criminosa Família do Norte (FDN) foi preso e um adolescente de 16 anos apreendido. O fato aconteceu na noite desta quarta-feira (15), em Maués (distante 276 quilômetros de Manaus).

A dupla foi capturada, por volta das 19h, por policiais da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). A equipe recebeu uma denúncia sobre a comercialização de drogas em uma casa abandonada, localizada na rua Pereira da Cruz.

Ao presenciarem a chegada da equipe policial várias pessoas conseguiram fugir do local. A casa apresentava várias pichações com a sigla FDN.

Durante as buscas, os policiais encontraram papelotes de drogas e porções de oxi e maconha. Além de uma balança de precisão e uma arma caseira calibre 16, com munição intacta.

O caso é investigado pelo 48º Distrito Integrado de Polícia | Foto: Divulgação

No decorrer da revista no local, os policiais localizaram o adolescente que informou ser o vendedor das drogas. Sendo questionado sobre a origem dos entorpecentes, o menor entregou o paradeiro de Ednaldo, que era dono do material ilícito e morava ao lado da 'boca de fumo'.

A PM ainda informou que Ednaldo era denunciado com frequência pelo envolvimento com tráfico de drogas no local.

A dupla foi conduzida para o 48º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em Maués.