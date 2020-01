Mulher encontrada em igarapé foi morta com nove facadas, diz perícia

Manaus - A perícia criminal constatou na manhã desta quinta-feira (16), que a mulher encontrada morta e boiando, por volta das 7h, no igarapé da avenida José Romão, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus, foi morta com nove facadas.

Segundo o delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a mulher ainda não foi identificada e a polícia irá traçar o perfil da vítima para buscar a motivação do crime.

O delegado informou que as facadas atingiram o pescoço, peito e tórax da vítima e que o crime aconteceu por volta das 6h da manhã de hoje.

“A mulher foi arremessada da ponte que estava tomada por manchas de sangue. A vítima aparenta ter 25 anos e não tem tatuagens. Vamos trabalhar para elucidar esse caso rapidamente”, disse Antoniazzi.