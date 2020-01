Detento do semiaberto é morto e família encontra corpo em carro, no AM

Manaus - O detento do semiaberto Bruno Bezerra de Lima, de 23 anos, morreu na noite de quarta-feira (15), por volta das 23h45, após ser atingido por um tiro na região da virilha. O crime aconteceu na rua São Francisco, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

Segundo a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os familiares de Bruno encontraram ele morto dentro de um carro, modelo gol, de cor cinza, e placa JXJ-5935, que estava estacionado na rua.

Para a polícia, as testemunhas informaram não terem ouvido nenhum tiro. Bruno era morava no Japiim e já tinha passagem pelo crime de roubo e era monitorado por tornozeleira eletrônica.

A polícia irá verificar se algum estabelecimento ou casa, na rua onde o corpo foi encontrado, possui câmeras de segurança. Caso sim, as imagens serão solicitadas para ajudar na identificação dos possíveis autores. A Delegacia de Homicídios segue com as investigações.