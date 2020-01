Dupla rende taxista para matá-lo, mas percebe que pegou o cara errado

Manaus - Ezequiel Barbosa do Nascimento e Joel Silva da Silva, ambos de 25 anos, foram presos, na manhã desta quinta-feira (16), após roubar um taxista de 60 anos. A vítima foi rendida no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. Na ação, os criminosos relataram terem sido contratados para matar o motorista, mas, no meio do caminho, perceberam que haviam pego a pessoa errada.

A vítima contou ao Em Tempo que a dupla entrou no carro na avenida Presidente Kennedy, se passando por passageiros. Em seguida, o motorista foi rendido sob ameaças com os criminosos apontando uma arma de fogo em direção à cabeça.

“Eles começaram a falar que eu iria morrer e que eles tinham sido contratados para me matar. Eles tiraram fotos minhas e mandaram pelo celular para os comparsas, foi quando perceberam que haviam pegado a pessoa errada. Logo em seguida, eles roubaram eletrônicos, dinheiro, pertences pessoais e me deixaram trancado no veículo”, relatou o taxista.

Ezequiel e Joel fugiram a pé e, logo em seguida, os policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados por pedestres indicando que havia uma dupla suspeita andando na rua JB Souza, no bairro Crespo, Zona Sul de Manaus, possivelmente portando arma de fogo.

Alguns dos objetos, que foram roubados pela dupla | Foto: Suyanne Lima/Em Tempo

O sargento Reinaldo, da 7ª Cicom, disse para a reportagem que, durante a revista pessoal, foram encontrados com os suspeitos o aparelho de som do carro da vítima, além de um celular e dinheiro.

Questionado pela polícia sobre a origem dos objetos, a dupla confessou que havia assaltado o taxista. Também foi apreendido seis porções de drogas com os suspeitos.

Após receber voz de prisão, em flagrante, Ezequiel e Joel foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.