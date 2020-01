VÍDEO: Na Zona Sul de Manaus, dupla é baleada e um morre no hospital

Manaus - Dois homens, ainda não identificados, foram alvos de uma dupla tentativa de homicídio na tarde desta quinta-feira (16), por volta de 12h30, na rua 31 de março no bairro Betânia, Zona Sul de Manaus.

Segundo informações de testemunhas, a dupla foi vista agonizando no chão e sangrando muito. Foram os próprios moradores da região que os socorreram e os conduziram ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul.

Um dos homens levou cinco tiros | Foto: Suyanne Lima

A equipe da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informou ao Portal Em Tempo que um dos alvos foi atingido por cinco tiros e chegou morto na unidade hospitalar. Já a outra vítima teria sido atingida com um tiro na perna e foi transferida para uma outra unidade hospitalar - que não teve o nome informado.

Em um vídeo, gravado na cena do crime segundos após os disparos de arma de fogo, um dos baleados aparece agonizando no chão enquanto moradores da região buscam por ajuda. Um dos homens, que aparecem no vídeo, é um detento do regime semiaberto monitorado por tornozeleira eletrônica.

Moradores da área relataram que a dupla tinha envolvimento com o tráfico de drogas e era vista frequentemente comercializando entorpecentes naquela área. O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas. Confira o vídeo gravado na cena do crime:

| Autor: Divulgação