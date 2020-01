Motoqueiro, que fazia arrastão, é preso após fugir de blitz do Detran

Manaus- Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e assalto a mão armada, na noite desta quarta-feira (15), durante operação de trânsito realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e pela Polícia Militar (PMAM). A operação tinha como foco motocicletas roubadas, furtadas, clonadas e utilizadas durante assaltos. Segundo informações obtidas pelos policiais, o infrator estava fazendo arrastão no bairro Gilberto Martinho, zona leste de Manaus.

A prisão ocorreu durante blitz realizada na Alameda Cosme Ferreira, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus, nas proximidades do Instituto Federal do Amazonas (Ifam). Durante a operação, agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (NEOT) flagraram dois homens em uma moto, ambos sem capacete.

Os policiais deram ordem de parada ao piloto, que desobedeceu e iniciou a fuga em alta velocidade. Os dois acabaram colidindo de frente com a viatura da PM, e um dos homens conseguiu fugir. Com um dos suspeitos foi apreendida uma arma de fogo caseira e a motocicleta modelo Dafra/Riva 150, preta, de placa NOP-0602, que estava com restrição de roubo. O homem foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

*Com informações da assessoria