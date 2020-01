Ao descobrir DST, garota confessa ter sido estuprada por vários homens

Manaus - Na noite da última quarta-feira (15), médicos de um hospital em Manaus realizaram exames em uma adolescente de 13 anos e constataram a presença de doenças sexualmente transmissíveis. A vítima confessou ter sido violentada cruelmente por vários homens.

Segundo uma fonte do Em Tempo, a menina estava sentido dores e incômodos nas partes íntimas. Ela foi levada até o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, situado na zona Leste de Manaus, onde passou por exames ginecológicos. Após pegarem os resultados, os médicos descobriram a presença de DSTs e decidiram conversar com a adolescente, com apoio do setor psicológico da unidade.

Ao ser informada sobre a doença, a adolescente chorou e depois confessou aos profissionais que era abusada sexualmente por vários homens. Segundo ela, os abusos aconteciam com frequência, no conjunto Braga Mendes, situado na Zona Norte.

Após o conhecimento do fato, os profissionais comunicaram o crime à Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA). A vítima e o pai de 52 anos, que a acompanhava no hospital, foram conduzidos à especializa para registrar a ocorrência.

Até esta noite de quinta-feira (16), nenhum dos suspeitos ainda tinha sido identificado. Uma equipe da Depca está nas ruas para elucidar o caso.