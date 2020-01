Veja última conversa de grávida antes de ser morta e jogada em igarapé

Vítima tinha 21 anos e estava grávida de 3 meses | Foto: Divulgação

Manaus - O Em Tempo teve acesso à última conversa que a garçonete Miryan Moraes da Cruz, de 21 anos, teve com um amigo, identificado apenas como Lucas, horas antes de ser encontrada morta nesta quarta-feira (16) . O conteúdo da mensagem confirma que a mulher iria se encontrar com o ex-namorado, Roberto Brito, 25, apontado pela família como o principal suspeito do crime.



Todo o diálogo acontece em apenas um minuto. Às 2h44, Miryan recebe a mensagem do amigo, que pergunta se ela ainda estava acordada. Às 2h45, a jovem responde que sim. Em seguida, Lucas fala que vai até a casa de Miryan, mas ela diz que está esperando por Roberto e pede para o amigo a encontrar depois.

Cinco horas depois, às 7h45, Lucas envia uma nova mensagem para Miryan e não obtêm resposta. Às 8h37, pergunta onde a amiga está e novamente não é respondido. Já pela tarde, por volta das 13h18, preocupado, Lucas envia uma sequência de textos pedindo notícias da amiga. Até aquele momento, ele não sabia que ela já estava morta.

Trecho da conversa apresentava palavras improprias e teve que ser embaçadas | Foto: Divulgação

A família da vítima acredita que a motivação do assassinato de Miryan seria o fato do ex-namorado não aceitar a gravidez dela e queria obrigá-la a abortar o próprio filho. A jovem foi brutalmente assassinada com nove facadas e teve o corpo jogado no igarapé, localizado na avenida José Romão, bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus.

O irmão da vítima, o açougueiro Eliony Moraes, de 24 anos, explicou que Roberto e Miryan mantinham um relacionamento informal e a gestação dela foi até motivo de ameaças.

"Depois que ele descobriu que ela estava grávida, passou a não querer mais nada com ela. E queria que ela tirasse a criança, mas ela não queria. Ela sempre deixou claro que não queria nada dele e nunca pediu nada. Ela estava feliz com a gravidez e só queria viver a vida dela com o filho", disse o familiar.

Polícia não encontrou o suspeito no endereço dele | Foto: Reprodução/Suyanne Lima

Ainda conforme a família, todos os indícios apontam para Roberto como autor do assassinado de Miryan. Ele desapareceu após o corpo ser encontrado e deletou as redes sociais. Todas as denúncias foram repassadas para Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

"O print da mensagem já mostramos para polícia. Fomos na casa da família do Roberto e disseram que ele saiu cedo para o trabalho e ninguém sabe dele. Uma situação muito estranha, e acreditamos que estão acobertando ele. Minha mãe tem o telefone dele e já fizemos várias ligações, mas ninguém atende", disse o irmão de Miryan.

A equipe de investigação da DEHS informou que também não encontrou o suspeito no endereço dele.