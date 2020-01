Homem é morto com tiros à queima-roupa no Distrito Industrial

A vítima tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas | Foto: Bianca Ribeiro/EM TEMPO

Manaus - Emanuel Nogueira Silva, de 33 anos, foi executado com dois tiros à queima-roupa, na rua Bambuzinho, bairro Distrito Industrial II, Zona Leste de Manaus. A motivação do crime ainda é desconhecida pela polícia.

Conforme informações do delegado plantonista Fábio Silva, o crime possivelmente foi planejado.

"Já temos todas as informações de que a vítima foi executada no local e, com a chegada da perícia, conseguimos constatar que os tiros foram à queima-roupa. Agora temos uma linha de investigação", explicou.

Ainda segundo informações do delegado, a vítima tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. Agora, a polícia trabalha para investigar a procedência da motocicleta que foi encontrada no local.

Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS) foi até a rua Bambuzinho e, juntamente com os peritos do Instituto de Criminalística (IC), confirmou a execução. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

Veja a entrevista com o delegado na cena do crime: