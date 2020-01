Vídeo: FDN invade bairro para executar rivais do CV em Manaus

Manaus - Ao menos 30 criminosos armados invadiram o loteamento Fazendinha, no bairro Alfredo Nascimento, na Zona Norte de Manaus, na manhã desta sexta-feira (17). O bando, segundo a polícia, tinha o objetivo de executar rivais.

Policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) e outras equipes da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) foram deslocados para o local e fazem buscas para encontrar os criminosos.

A polícia está no local | Foto: Kennedson Paz

Os criminosos são integrantes da facção criminosa Família do Norte (FDN) e foram ao local para executar membros do Comando Vermelho (CV), que domina a área. Para avisar que a polícia estava no local, os criminosos soltaram vários fogos.