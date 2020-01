FDN faz família refém durante invasão para matar rivais, em Manaus

Manaus - Durante a invasão na comunidade Sol Nascente, no loteamento Fazendinha, bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte de Manaus, criminosos da Família do Norte (FDN) fizeram uma família refém. O fato aconteceu na manhã desta sexta-feira (17). O bando entrou no local para executar rivais do Comando Vermelho (CV), segundo a polícia.

De acordo com a polícia, cerca de 30 criminosos armados invadiram a comunidade. A população acompanhou a cena de terror e acionou a polícia pelo 190.

Imediatamente, equipes da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), Força Táctica e viaturas de Companhias Interativa Comunitária (Cicoms) foram deslocadas para o local.

Na comunidade, as equipes foram recebidas com fogos de artifício, estratégia usada por criminosos para avisar a presença da polícia em área vermelhas.

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi detida. Entretanto, ela afirmou que estava soltando os fogos em comemoração ao aniversário da filha.

Com a chegada da polícia, 15 homens entraram em uma residência e fizeram uma família refém. O restante conseguiu fugir. A polícia fez um cerco na área, mas ninguém foi preso. O local é de difícil acesso e acaba dificultando o trabalho da polícia.. A forte chuva também atrapalhou.

As equipes policiais ainda estão na comunidade para tentar prender os criminosos. O objetivo do bando da FDN era matar os integrantes do CV para tomar as bocas de fumo da área e dominar o tráfico no local.