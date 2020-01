Família e amigos de grávida assassinada clamam por Justiça em velório

Manaus - Durante esta manhã de sexta-feira (17), o corpo de Miryan Moraes, de 21 anos, mais uma vítima de feminicídio na capital amazonense, foi velado em uma igreja evangélica situada na rua Jordão, bairro Novo Aleixo, Zona Norte da capital. “Ele acabou não apenas com uma vida, mas destruiu sonhos e esperança de uma jovem, que sonhava em um dia vencer na vida. Queremos Justiça! ”, suplicou o líder comunitário do bairro Novo Aleixo Norte, André Queiroz, de 33 anos.

Na cerimônia, os familiares da vítima relataram desacreditar que algo do tipo poderia ter acontecido com uma jovem trabalhadora como Miryan.



“Tem que haver Justiça, esse crime não pode ficar impune. Ele acabou com os sonhos de nossas famílias. Ninguém esperava que isso pudesse acontecer com uma jovem trabalhadora como minha sobrinha. Ela só cuidava de casa e do trabalho”, lamentou a idosa Maria Luíza, de 70 anos, tia da vítima. “Eu sonhava que ela pudesse comprar uma casa e ser feliz. O que mais queremos para a nossa família é sempre o bem”, enfatizou.



Na noite da última quinta-feira (16), O Portal Em Tempo teve acesso e publicou a última conversa da grávida antes de ser morta e jogada em um igarapé , situado na avenida José Romão, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Durante entrevista na manhã desta sexta, o líder comunitário informou que a comunidade clama por Justiça.

O corpo de Miryan Moraes foi velado em uma igreja evangélica | Foto: Kennedson Paz

“Falar da Miryan é falar de uma jovem guerreira, sonhadora e que sempre corria atrás dos seus objetivos. A comunidade sabe disso e por isso estamos aqui clamando por Justiça. Pedimos das autoridades, que possa haver Justiça diante desse caso e que esse ‘canalha’ possa ser posto atrás das grades”, cobrou André. Ele informou ainda de que o sumiço do ex-namorado, comprova a responsabilidade.

“Foi ele sim! Tanto que ele não se apresentou na delegacia, as redes sociais foram desativadas. Quem não deve não teme! Agora ele está sumido. O que sentimos é muita indignação e tristeza. Ele não só acabou com uma vida, mas destruiu sonhos e esperança de uma jovem, que sonhava em um dia vencer na vida”, finalizou.

Ainda durante entrevista, Elias Moraes, de 25 anos, irmão da vítima, relatou que a jovem só queria que o ex-namorado registrasse a criança. “Ele foi a única pessoa que teve alguma coisa com ela. Minha irmã estava grávida de quatro meses e o namorado não queria a criança. Ela estava super feliz com a gravidez, isso era visto por todos. O que ela pediu dele foi apenas para registrar o filho”.

Amigos e familiares clamam por Justiça | Foto: Kennedson Paz

Uma vizinha, que estava revoltada com a situação, considerou o crime desumano. “É uma dor que a população está sentindo. Ela era uma boa moça, não estava envolvida com nada ilegal. Foi uma grande injustiça o que ele fez com ela, queremos Justiça. O que ele fez foi desumano e cruel. Ele é um animal e não tem coração! ”, finalizou.

Após o corpo da jovem ser encontrado, o ex-namorado deletou as redes sociais e todas as informações colhidas pelos familiares foram repassadas para Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), no entanto, até o fechamento desta matéria, ele ainda não havia sido localizado.

Confira a entrevista do Em Tempo no local do velório: