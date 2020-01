Em Manaus, corpo de detento é encontrado em decomposição em barranco

Manaus - O corpo de um homem, identificado até o momento apenas como o primeiro nome "Bruno", de apelido "Tornozeleira", foi encontrado em avançado estado de decomposição no início da tarde de sexta-feira (17), por volta de meio-dia, dentro de um barraco na invasão Buriti, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações preliminares apurada na cena do crime, o corpo foi encontrado por moradores da área. As testemunhas informaram que homem não era visto desde a última quarta-feira (15). Logo em seguida, policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência.

No local, testemunhas relataram que "Bruno", era envolvido com o tráfico de drogas e vinha sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, mas havia rompido o equipamento que estava jogado em uma estante da casa.

Inicialmente, a perícia não soube afirmar a causa da morte devido ao avançado estado decomposição do corpo. Somente o exame de necropsia, a ser realizado no Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, poderá confirmar a causa da morte.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).