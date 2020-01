Homem, que roubava carros a mando de presidiários, é preso em Manaus

Manaus- Nesta quinta-feira (16), a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) cumpriu mandado de prisão preventiva em nome de Rafael Aragão dos Santos, de 30 anos. Ele é apontado como integrante de uma organização criminosa que rouba veículos sob encomenda de presidiários. O suspeito foi preso em via pública, na rua Cinco, bairro São José Operário, Zona Centro-Sul da capital.

O delegado Cícero Túlio, titular da unidade policial, falou sobre o resultado da ação durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta (17), por volta das 10h. Na ocasião, a autoridade policial explicou que as equipes da DERFV deflagraram em julho de 2019, a operação “Guilhotina”, que desarticulou parte dessa organização criminosa, ocasionando na prisão de dez integrantes da quadrilha.

Em maio de 2016, ele foi preso com 15 quilos de entorpecentes que, segundo ele, pertenciam ao filho do narcotraficante José Roberto Fernandes Barbosa, o “Zé Roberto da Compensa”. A ordem judicial em nome do infrator foi expedida pela juíza Patrícia Macedo de Campos, da 8ª Vara Criminal.

Procedimentos

Rafael foi indiciado por organização criminosa, estelionato e roubo majorado. Ao término dos trâmites cabíveis na unidade policial, ele será encaminhado para a audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul da capital.

*Com informações da assessoria