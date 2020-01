AM fechou 2019 com redução de crimes em seis indicadores, diz SSP

Governador do Amazonas Wilsom Lima apresenta balanço sobre a segurança pública em 2019 | Foto: Divulgação

Manaus - Manaus registrou queda em seis indicadores de criminalidade em 2019, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). O balanço foi apresentado pelo governador Wilson Lima, nesta sexta-feira (17), durante o anúncio do pagamento de abono fardamento a policiais militares e bombeiros.

De acordo com o governo, no ano passado, a capital reduziu o número de casos de homicídios, latrocínios, roubos, estupros e lesão corporal seguida de morte.

A queda dos indicadores, de acordo com o governador, reflete a presença da polícia nas ruas para combater a criminalidade. “As forças de segurança têm feito um trabalho intenso. Em 2019 fechamos de forma muito positiva, com redução na quantidade de homicídios, de latrocínios e roubos. As apreensões de armas também foram recorde no ano passado. Isso é resultado da presença dos policiais nas ruas e em pontos estratégicos, sobretudo nas áreas consideradas vermelhas”, avaliou.

Reduções

Em 2019, os homicídios fecharam com queda de 5,8%. Foram 840 casos, 52 a menos que em 2018. Foi o menor patamar para o crime dos últimos três anos. Além de diminuir o número de casos, as polícias aumentaram em 26% as prisões de suspeitos. De janeiro a outubro, foram 314 presos.

Latrocínios

Os roubos seguidos de morte, definidos na lei como latrocínios, também apresentaram redução ano passado. Ocorreram 39 casos, 25% menos que em 2018, e o menor patamar para este tipo de crime dos últimos seis anos.

Roubos

Os indicadores da SSP-AM também mostraram redução nos casos de roubo. Foi a primeira vez, nos últimos cinco anos, que o indicador teve redução de um ano para o outro. A redução foi de 6,2%, com 42 mil ocorrências, conforme o monitoramento feito pela Secretaria Executiva de Inteligência com base nos casos registrados nos Distritos Integrados de Polícia. Os furtos aumentaram 0,48%.

Roubo a veículos

Os roubos de veículos registraram uma queda de 20,8%, já os furtos de veículos caíram 12,6%. No ano passado, as policiais recuperaram 2.499 veículos que estavam com restrição de roubo e furto.

Roubo a ônibus

Os casos de roubo a ônibus também apresentaram redução em 2019. A queda no ano foi de 30,7%. Foram 1,7 mil casos, 700 roubos a menos que 2018. A Polícia intensificou a operação Catraca, com mais de 20 mil abordagens, e lançou novas operações, como a Policial sem Rosto.