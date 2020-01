Após ser baleado por 'justiceiro', ladrão é espancado na Zona Norte

O homem foi baleado por um justiceiro que passou no momento em que ele estava sendo perseguido por moradores da área | Foto: Divulgação

Manaus - Na tarde desta sexta-feira (17), por volta das 15h, um homem ainda não identificado pela polícia foi agredido fisicamente e baleado com um tiro nas costas por um “justiceiro”. O fato aconteceu nas proximidades do conjunto Viver Melhor 4, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo testemunhas que estavam no local, o homem é suspeito de cometer diversos roubos naquela área utilizando uma faca. Os moradores teriam reconhecido o jovem, corrido atrás dele, momento em que um homem em uma motocicleta passou no local e atirou contra o suspeito - que caiu em via pública.

Logo em seguida, ele foi agredido fisicamente pelas pessoas que estavam no local. A faca que seria utilizada nos roubos foi encontrada com o jovem.

Uma faca foi encontrada com o jovem | Foto: Divulgação

Os policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e acionaram uma equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu o jovem e o conduziu a uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde dele.