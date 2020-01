Briga de casal: homem agride companheira a tijoladas no Mutirão

O crime aconteceu nas proximidades de uma feira no bairro Novo Aleixo | Foto: Divulgação

Manaus – Uma mulher ainda não identificada foi agredida, na tarde desta sexta-feira (17), com tijoladas. O caso aconteceu, por volta das 17h, nas proximidades da Feira do Mutirão, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.



Segundo informações das testemunhas, o principal suspeito de cometer a agressão é o próprio companheiro dela. A mulher foi socorrida pelas pessoas que passavam no local que acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Logo em seguida, ela foi conduzida a uma unidade hospitalar.

No local do crime, marcas de sangue e um pedaço do tijolo usado no crime foram encontrados no local onde a vítima caiu. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.