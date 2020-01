Trio é flagrado por câmera furtando cosméticos em farmácia no Centro

Manaus – Câmeras de segurança de uma farmácia localizada na rua Saldanha Marinho, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus, flagraram o momento em que um trio, composto por duas mulheres e um homem cometeram, furta cosméticos do local. O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (17). Segundo a polícia, possivelmente, o trio atua com frequência em regiões comerciais com fluxo grande de clientes.

No início do vídeo é possível observar uma das mulheres e o comparsa próximos à prateleira da drogaria. O homem abre a sacola, enquanto a mulher coloca dentro dela os cosméticos furtados. Logo em seguida, a outra mulher chega e também ajuda a encher a sacola. O comparsa sai da farmácia para possivelmente observar a movimentação do lado de fora.

Para disfarçar a ação criminosa, as mulheres continuam dentro do estabelecimento fingindo escolher os produtos. Logo em seguida, uma delas sai. A outra fica, pega mais produtos e posiciona na prateleira onde eles tinham feito "a limpa" anteriormente. O objetivo era fazer com que os funcionários da loja não percebessem a ação criminosa.

A comparsa volta, abre a bolsa novamente e a mulher coloca mais produtos antes que sair novamente da loja. Logo em seguida, surge um funcionário e a outra suspeita sai do local.

Após perceberem o furto, os funcionários da farmácia acionaram a equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para atender a ocorrência.

O cabo Ramiro da 24ª Cicom informou ao Em Tempo que, após a consulta das imagens do circuito interno de segurança, foram realizadas buscas pelos suspeitos. Porém, eles não foram localizados. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo da ação criminosa: