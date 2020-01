Homem é enforcado com fio, morre e corpo é abandonado em Manaus

Manaus - O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado com sinais de enforcamento na manhã deste sábado (18), por volta de 7h30, nas proximidades de uma estação de energia elétrica, situada na avenida das Flores, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

Segundo os policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo foi encontrado por moradores da área que acionaram a polícia.

A bermuda branca, que a vítima vestia, estava com marcas de sangue atrás - na região dos glúteos. No entanto, até o momento, o crime de estupro não foi confirmado

Equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve no local | Foto: Suyanne Lima

Os peritos do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) estiveram no local do crime e constataram que o homem foi enforcado com um fio elétrico. Os pés da vítima estavam amarrados.

Não foi possível identificar se ele foi morto no local ou se o corpo foi apenas “desovado” naquela área.

O corpo foi encontrado com sinais de enforcamento | Foto: Suyanne Lima

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Confira o vídeo gravado pela reportagem no local: