Três dos cinco mortos em confronto com a PM são identificados no IML

Manaus - Na madrugada deste sábado (18), três do cinco integrantes do Comando Vermelho (CV) mortos em um confronto com policiais militares da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), na noite de sexta-feira (17), no bairro Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul de Manaus, foram identificados no Instituto Médico Legal (IML), situada na Zona Norte. Dentre eles está um adolescente.



Os mortos foram identificados como: Alberone da Silva Rodrigues, de 23 anos; Derick Silva da Silva, de 15 anos, e Franc Danilo Pereira da Silva, de 29 anos. As outras duas pessoas permanecem sem identificação. O confronto aconteceu durante uma perseguição policial na avenida Presidente Kennedy, próximo ao Porto Chibatão.

Os policiais da Rocam informaram que os cinco baleados são integrantes do Comando Vermelho (CV) e estavam preparados para tomar uma “boca de fumo” no beco da Bomba, que pertence a traficantes da Família do Norte (FDN).

Os baleados foram levados ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto | Foto: Suyanne Lima

Após denúncias anônimas, os policiais localizaram os suspeitos, em um veículo Renault Clio, fortemente armados. Ao verem os policiais, conforme informou a Rocam, o grupo atirou. Na ocasião, os PMs revidaram. Com os baleados, a polícia apreendeu cinco armas de fogo, são elas: um revólver Taurus cal.38; um revólver Rossi cal. 38; uma pistola Taurus PT840 cal. ponto 40; uma pistola Taurus PT 940 cal. ponto 40 e uma pistola Glock cal. 9mm.

Além das armas, a polícia apreendeu ainda 11 munições cal. 38, sendo 5 deflagradas; 15 munições cal. ponto 40; dez munições cal. 9mm e um veículo modelo Clio, de placas (NOV-4H36).

Os suspeitos ainda foram socorridos, mas morreram no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus. O IML foi acionado para remover os corpos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.