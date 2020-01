Passageiros armados acabam com a farra de assaltantes em Manaus

Manaus - Dois homens e um adolescente de 16 anos, que não tiveram as identidades reveladas pela polícia, foram capturados, na noite desta sexta-feira (17), por volta das 19h30, após assaltarem passageiros de um ônibus coletivo da linha 358 . O veículo trafegava pela avenida Torquato Tapajós, bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus.

Segundo o cobrador do ônibus, que preferiu não se identificar, os suspeitos anunciaram o assalto portando um simulacro de arma de fogo e uma faca.

“Eles pediram a renda do ônibus e pegaram meu celular. Quando eles começaram a recolher os pertences dos passageiros, dois homens armados se levantaram no ônibus e mandaram eles deitarem no chão. Acredito que sejam vigilantes ou policiais à paisana”, contou o cobrador.

Conforme a vítima, logo em seguida, os passageiros do ônibus começaram a agredir fisicamente dois dos suspeitos e um deles conseguiu correr.

O caso foi registrado no 19º DIP | Foto: Suyanne Lima

A equipe da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência e prendeu a dupla. Já o outro suspeito foi detido na comunidade Jesus Me Deu, nas proximidades do local do fato.

O trio foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Campos Sales, na Zona Oeste de Manaus, para receber atendimento médico e, em seguida, foram conduzidos ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Ponta Negra, também naquela Zona, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Policiais disfarçados

Em dezembro do ano passado, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) adotou uma nova estratégia de abordagem no transporte coletivo da capital amazonense. A operação "Catraca Velada" conta com policiais disfarçados que atuam dentro em linhas de ônibus. O objetivo é coibir as práticas criminosas.