'Zé do Caixão' é morto com quatro tiros na Zona Norte de Manaus

Manaus - Márcio Guilherme de Araújo, de 39 anos, o “Zé do Caixão”, foi morto com quatro tiros, na noite de sexta-feira (18), por volta das 22h30, na avenida Arquiteto José Henrique, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Segundo testemunhas, Márcio estava em uma banca, onde vende bebidas, quando criminosos chegaram em um carro modelo Chevrolet Corsa Classic, de cor e placas não identificadas. Na ocasião, um homem desceu do veículo e efetuou disparos contra "Zé do Caixão", que foi atingido por quatro tiros, sendo dois nas costas, um na cabeça e um no braço. Zé morreu morreu no local antes da chegada do socorro.

Márcio trabalhava há aproximadamente dois meses no local | Foto: Suyanne Lima

Os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) informaram que Mário já tinha passagem pela polícia pelos crimes de homicídio e roubo. Para a polícia, testemunhas contaram que ele também comercializava entorpecentes na banca de bebidas.

Um morador da área, um idoso de 63 anos, contou ao Em Tempo que Márcio trabalhava há aproximadamente dois meses no local. “Ele morava aqui perto e sempre teve problema com pessoas do mundo do crime. É muito difícil a vida de quem escolhe esse caminho, infelizmente o destino é cadeia ou caixão. Desde criança ele usava drogas e cometia assaltos”, disse a fonte.

O caso será investigado pela Polícia Civil.