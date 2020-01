Poluição Sonora: bares no Eldorado e no Centro de Manaus são lacrados

Um dos estabelecimentos reincidente teve o equipamento de som apreendido | Foto: Divulgação/Semmas

Manaus - Dois bares foram lacrados pela fiscalização ambiental da Prefeitura de Manaus, durante operação integrada de combate à poluição sonora, na noite de sexta-feira (17), e madrugada deste sábado (18). Os lacres, invioláveis, foram medidas extremas utilizadas contra estabelecimentos que insistiram em desobedecer as penalidades administrativas aplicadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) em fiscalizações anteriores. Um dos bares fica situado na praça do Eldorado, zona Centro-Sul, e outro no Centro.

A medida atende recomendação do Ministério Público de Contas (MPC), do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM). A operação contou com a participação dos órgãos que compõem a Comissão Integrada de Fiscalização (CIF), do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Além do lacre, o estabelecimento reincidente da praça do Eldorado teve equipamento de som apreendido. O estabelecimento possui diversos processos. Os bares lacrados estão impedidos de desenvolver qualquer atividade até as devidas regularizações.

A fiscalização também percorreu bares do conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, e autuou um em 100 Unidades Fiscais do Município (UFMs), o equivalente a R$ 10,4 mil, por descumprimento de interdição de uso de som.

De acordo com o diretor de Fiscalização da Semmas, Eneas Gonçalves, os estabelecimentos que insistem em descumprir as medidas impostas correm o risco do lacre.

"Realizamos diversas operações, com autos de notificação, interdição e multas lavradas. Além disso, convocamos a todos para participarem de reunião integrada com os órgãos da CIF a fim de orientar e alertar para as penalidades. Mesmo assim, alguns empreendedores continuam insistindo em não sanar os danos e sendo alvos de denúncia", observa Eneas.

Em 2019, só nas operações noturnas integradas foram realizadas 202 vistorias em bares e similares. Nos últimos três anos, 685 estabelecimentos foram autuados.

A CIF contou com a participação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Batalhão de Policiamento Ambiental, Força Tática da Policia Militar, Polícia Civil, Juizado da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça e Corpo de Bombeiros.

*Com informações da assessoria